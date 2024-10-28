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Массово завозят жителей РФ: на Донбассе оккупированные территории начали готовить к выборам в Госдуму – ОВА

28 октября 2024, 10:13

Массово завозят жителей РФ: на Донбассе оккупированные территории начали готовить к выборам в Госдуму – ОВА

Оккупированные территории начали готовить к выборам в Госдуму РФ, которые должны состояться в 2026 году. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, в 2025 году Центральная избирательная комиссия России должна утвердить новую схему одномандатных округов на замену принятой в 2015-м.

«Основной критерий, который будет учитываться при «нарезании» округов и, соответственно, определении их количества – общая численность населения на захваченных территориях», – сказал Лысогор.

Начальник Луганской ОВА отметил, что основная «арена» для манипуляций – оккупированные части Луганской и Донецкой областей, куда массово завозят жителей отдаленных регионов РФ, семьи российских военных, дешевую рабочую силу.

«Где именно они будут голосовать – на оккупированных территориях или дома – не имеет значения. Останутся ли живыми на тот момент российские военные – ЦИК РФ тоже не волнует. Главное – регистрация. Еще одна лазейка для манипуляции – количество местного населения, которое вернулось или приедет в день выборов. Местные оккупационные органы власти могут подать в РФ любые цифры на этот счет», – резюмировал он.

Напомним, что бывший боевик «ДНР» Артем Жога стал членом Совета безопасности РФ.

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