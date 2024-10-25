Бывший боевик «ДНР» — теперь член Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин включил бывшего донецкого боевика назначил в состав Совета безопасности РФ. Ранее Артема Жогу представителем в Уральском федеральном округе.



Жога сменил на этой должности врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, который стал первым заместителем председателя Совета Федерации.



Артем Жога — отец Владимира Жоги — бывшего командира незаконного батальона «Спарта», погибшего в марте 2022 года. До 2016 года этим батальоном командовал Арсен Павлов («Моторола»), который также был ликвидирован на оккупированной территории.



Владимир Жога был убит в Волновахе 5 марта 2022 года, а карьера его отца стремительно пошла вверх. Впервые с Путиным он встретился 9 мая. Глава РФ вручил Артему Жоге звезду Героя РФ, которую посмертно присудили его сыну. Второй раз бывший славянский бизнесмен приехал в Кремль 30 сентября 2022 года. В тот день там подписывали документы о так называемом «воссоединении» оккупированных территорий с Россией. Вероятно, после этого Артем Жога решил, что политика ему ближе. В 2023 году он присоединился к партии «Единая Россия» и осенью был избран депутатом «Народного совета» группировки «ДНР». 20 сентября он стал главой этого псевдообразования.



Предыдущий полпред президента в УрФО, Владимир Якушев, в июне стал исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Андрей Турчак.