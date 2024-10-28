Масово завозять жителів РФ: на Донбасі окуповані території почали готувати до виборів в Держдуму – ОВА

Окуповані території почали готувати до виборів в Держдуму РФ, які мають відбутися у 2026 році. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, у 2025 році Центральна виборча комісія Росії має затвердити нову схему одномандатних округів на заміну прийнятій у 2015-му.



«Основний критерій, який враховуватиметься при «нарізанні» округів і, відповідно, визначенні їхньої кількості – загальна чисельність населення на захоплених територіях», – сказав Лисогор.



Начальник Луганської ОВА зазначив, що основна «арена» для маніпуляцій – окуповані частини Луганської та Донецької областей, куди масово завозять жителів віддалених регіонів РФ, родини російських військових, дешеву робочу силу.



«Де саме вони голосуватимуть – на окупованих територіях чи вдома – не має значення. Чи залишаться живими на той момент російські військові – ЦВК РФ також не хвилює. Головне – реєстрація. Ще одна лазівка для маніпуляції – кількість місцевого населення, яке повернулося чи приїде у день виборів. Місцеві окупаційні органи влади можуть подати до РФ будь-які цифри щодо цього», – резюмував він.

Нагадаємо, що колишній бойовик «ДНР» Артем Жога став членом Ради безпеки РФ.