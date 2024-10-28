Понесли большие потери: командование армии РФ бросает на штурмы раненых солдат под Лиманом – ГУР

Ситуация под Лиманом. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты бросают на штурмы раненых на фоне потерь под городом Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Армия РФ пытается нарастить темпы наступления вблизи города. Для этого россияне перебросили в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283-го и 488-го мотострелковых полков ВС РФ.



Воины Сил обороны Украины нанесли переброшенным захватчикам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.



Деморализованные российские военные отказываются идти в бой – жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов. Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугиваний. В «мясные штурмы» бросают легкораненых оккупантов.

Напомним, что войска России сосредоточили усилия на Лиманском участке фронта, оккупанты давят с нескольких направлений.