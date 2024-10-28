Зазнали великих втрат: командування армії РФ кидає на штурми поранених солдатів під Лиманом – ГУР

Ситуація під Лиманом. Фото: карта DeepState

Російські окупанти кидають на штурми поранених на тлі втрат під містом Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Армія РФ намагається наростити темпи наступу поблизу міста. Для цього росіяни перекинули у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283-го та 488-го мотострілецьких полків ЗС РФ.



Воїни Сил оборони України завдали перекинутим загарбникам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність.



Деморалізовані російські військові відмовляються йти у бій – скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів. Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У «м'ясні штурми» кидають легкопоранених окупантів.

Нагадаємо, що війська Росії зосередили зусилля на Лиманській ділянці фронту, окупанти тиснуть із кількох напрямків.