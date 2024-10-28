Давят с нескольких направлений: войска России сосредоточили усилия на Лиманском участке фронта

Ситуация вблизи села Макеевка на Луганщине. Фото: карта DeepState

Атакующие усилия россияне сосредоточили на Лиманском участке фронта. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, войска РФ давят с нескольких направлений.



«Наши защитники остановили штурмы россиян вблизи села Макеевка, где противник пытался прорвать оборону украинских бойцов. Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы, продолжают в большом количестве применять беспилотники. Лишь вблизи села Балка Журавка они направили в нашу сторону 22 БПЛА за сутки. По селу Новоегоровка нанесен авиационный удар», – рассказал Лысогор.

Напомним, что войска России оккупировали город Горняк в Донецкой области.