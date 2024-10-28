В открытый доступ «слили» данные украинских производителей дронов

Оккупанты получили в свое распоряжение сводные таблицы украинских производителей беспилотных летательных аппаратов со всей необходимой информацией – фамилиями людей, адресами предприятий, фото и техническими характеристиками БПЛА. По российским пабликам «гуляет» презентация на более 50 страниц.

Об этом сообщил ветеран АТО и военнослужащий ВСУ, причастный к производству военной техники, уроженец Горловки, писателя Мартин Брест (Олег Болдырев).

«Просто у нас госчиновники не умеют в тексте. Им нужно сделать презентацию, непременно поменьше текста, побольше картинок и инфографик. А, и "корпоративный стиль", в смысле — фон цвета хаки и шрифты без засечек. Трезубов, трезубцев побольше. Ну и она оказалась у противника», — написал он в фейсбуке.

Военный предупредил, что сам факт того, что презентация сейчас оказалась в публичных группах, означает, что у противника уже есть более свежая версия этих данных.

«А вы все помните, кто именно собирал инфу в конце лета и начале осени, да? Значит, оттуда она тоже уже слита. И самое страшное: мы знали, что так получится. Никого из нас это не удивило. И если прилетит — не удивит. Любой производитель ВВТ (вооружения и военной техники) знает, что первый, кто сольет его — это заказчик», — предупредил военнослужащий.

Он резюмировал: «Тот чиновник в погонах, кто приказал сделать эту сводную таблицу — убил людей. Просто они еще временно живы. Просто мы еще временно живы».