У відкритий доступ «злили» дані українських виробників дронів

Окупанти отримали у своє розпорядження зведені таблиці українських виробників безпілотних літальних апаратів з усією необхідною інформацією — прізвищами людей, адресами підприємств, фото та технічними характеристиками БПЛА. По російських пабликах «гуляє» презентація на понад 50 сторінок.

Про це повідомив ветеран АТО та військовослужбовець ЗСУ, причетний до виробництва військової техніки, уродженець Горлівки, письменник Мартін Брест (Олег Болдирєв).

«Просто у нас держчиновники не вміють в текст. Їм тре зробити презентацію, нєпрємєнно поменше текста, побільше картинок і інфографік. А, і "корпоративний стиль", в смислє фон цвєта хакі і шрифти без засічок. Тризубів, тризубів побільше», — написав він у фейсбуці.



Військовий попередив, що сам факт того, що презентація зараз опинилася в публічних групах, означає, що противник вже має свіжішу версію цих даних.



«А ви всі пам'ятаєте, хто саме збирав інфу наприкінці літа та на початку осені, так? Значить, звідти вона теж уже злита. І найстрашніше: ми знали, що так вийде. Нікого з нас це не здивувало. І якщо прилетить — не здивує. Будь-який виробник ОВТ (озброєння та військової техніки) знає, що перший, хто зіллє його — це замовник», — попередив військовослужбовець.



Він резюмував: «Той чиновник у погонах, хто наказав зробити цю зведену таблицю, убив людей. Просто вони тимчасово живі. Просто ми ще тимчасово живі».