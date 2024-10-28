В Финляндии суд арестовал активы РФ по ходатайству «Нафтогаза»

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК «Нафтогаз» Украины и еще пяти компаний группы и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Об этом сообщила НАК в понедельник.

Отмечается, что речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

«Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража», – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» уточнили, что это также первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний в Россию из-за экспроприации имущества в Крыму 2014 года.

При этом решение является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу «Нафтогаза».

В то же время предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением проценты продолжают начисляться до полной выплаты компенсации.