У Фінляндії суд заарештував активи РФ за клопотанням «Нафтогазу»

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз» України та ще п'яти компаній групи та наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. Про це повідомила НАК у понеділок.

Наголошується, що йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

«Це рішення – частина глобальної стратегії "Нафтогазу" щодо стягнення компенсації за шкоду, заподіяну захопленням активів компаній групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу», – йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» уточнили, що це також перший публічно відомий успішний арешт активів за межами України на виконання арбітражного рішення у справах позовів українських компаній до Росії через експропріацію майна у Криму 2014 року.

При цьому рішення є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь «Нафтогазу».

У той самий час передбачені несплату коштів відповідно до арбітражним рішенням відсотки продовжують нараховуватися до виплати компенсації.