Работникам завода на оккупированной Луганщине задолжали 12 миллионов гривен

Работникам предприятия «Вагоностроительный завод» в оккупированной Кадиевке задолжали зарплату. Речь идет о 300 рабочих, которые в течение двух месяцев не получали заработную плату, пишет Центр национального сопротивления.



По данным Центра, рабочим не выплатили более 12 миллионов рублей. В «прокуратуре ЛНР» заявили, что помогли работникам вернуть долг.



На временно оккупированных территориях Украины проблема с выплатой зарплат бюджетникам растет, отмечают в Центре. В перечне тех, кто не получает зарплату, даже педагоги.