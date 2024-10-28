Працівникам заводу на окупованій Луганщині заборгували 12 мільйонів гривень

Працівникам підприємства «Вагонобудівний завод» в окупованій Кадіївці Луганської області заборгували зарплатню. Йдеться про 300 робітників, які протягом двох місяців не отримували заробітної плати, пише «Центр національного спротиву».



За даними Центру, робітникам не виплатили понад 12 мільйонів рублів. У «прокуратурі ЛНР» заявили, що допомогли працівникам повернути борг.



На тимчасово окупованих територіях України проблема із виплатою зарплат бюджетникам зростає, зазначають у Центрі. У переліку тих, хто не отримує зарплати, навіть освітяни.