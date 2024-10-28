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Вдова погибшего военного из «ДНР» сбежала с фронта в Москву: ее объявили в розыск

28 октября 2024, 16:56

Вдова погибшего военного из «ДНР» сбежала с фронта в Москву: ее объявили в розыск

Евгению Яренкевич (слева) объявили в розыск после того, как она сбежала в Москву. Фото: соцсети Евгению Яренкевич (слева) объявили в розыск после того, как она сбежала в Москву. Фото: соцсети

Вдова погибшего военного полка дальней разведки «ДНР» Дмитрия Лысаковского «Гудвина», военнослужащая Евгения Яренкевич («Ежик») рассказала, что ее объявили в розыск после того, как она сбежала в Москву, спасаясь от «обнуления». Об этом пишет издание ASTRA.

Отмечается, что она решила ехать в Москву после того, как ее и Катерину «Вжик» в качестве наказания за публикацию информации о беспределе в ее полку без согласия перевели отдельным приказом под Работино в 42-й МСД, «несмотря на проходящее в полку расследование и статус СК». 

Как написала Яренкевич, на момент, когда ее объявили в розыск, она и «Вжик» «уже находились в Москве после предупреждения об угрозе нашим жизням». 

«По приезду в Москву мы сразу же обратились в приемную следственного комитета, министерства обороны, военно-следственного отдела. Не скрывались. Номера телефонов не меняли. Мы на связи. Напомню, приказ о нашем переводе в 42 мсд от 02.10.2024, контактов командования нам найти не удалось, в Донецк мы не можем явиться по объективным причинам. Перевод в какое-либо другое подразделение невозможен по непонятным причинам», — написала она. 

Ранее военнослужащих полка дальней разведки «ДНР» Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест» бросили в смертельный штурм после конфликтов с командиром Игорем Пузиком («Злым»), где они погибли. 

В предсмертном видео военные посоветовали «никому никогда не служить» в армии РФ и рассказали о «преступлениях руководства», а также том, как командиры «ежедневно врут».

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