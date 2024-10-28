Вдова загиблого військового з «ДНР» втекла з фронту до Москви: її оголосили в розшук

Євгенію Яренкевича (ліворуч) оголосили в розшук після того, як вона втекла до Москви. Фото: соцмережі

Вдова загиблого військового полку далекої розвідки «ДНР» Дмитра Лисаковського «Гудвіна», військовослужбовка Євгенія Яренкевич («Йожик») розповіла, що її оголосили у розшук після того, як вона втекла до Москви, рятуючись від «обнулення». Про це пише видання ASTRA.

Зазначається, що вона вирішила їхати до Москви після того, як її і Катерину «Вжик» як покарання за публікацію інформації про беззаконня в її полку без згоди перевели окремим наказом під Роботино в 42-й МСД, «незважаючи на розслідування, що проходить у полку і статус СК».

Як написала Яренкевич, на момент, коли її оголосили у розшук, вона та «Вжик» «вже перебували в Москві після попередження про загрозу нашим життям».

«По приїзду до Москви ми відразу звернулися до приймальні слідчого комітету, міністерства оборони, військово-слідчого відділу. Не ховалися. Номери телефонів не змінювали. Ми на зв'язку. Нагадаю, наказ про наше переведення у 42 мсд від 02.10.2024, контактів командування нам знайти не вдалося, у Донецьку ми не можемо з'явитися з об'єктивних причин. Переведення в будь-який інший підрозділ неможливе з незрозумілих причин», — написала вона.

Раніше військовослужбовців полку дальньої розвідки «ДНР» Дмитра Лисаковського із позивним «Гудвін» та Сергія Грицая із позивним «Ернест» кинули у смертельний штурм після конфліктів із командиром Ігорем Пузіком («Злим»), де вони загинули.

У передсмертному відео військові порадили «нікому ніколи не служити» в армії РФ і розповіли про «злочини керівництва», а також про те, як командири «щодня брешуть».