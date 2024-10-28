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В Генштабе ВСУ рассказали, сколько боестолкновений продолжается на фронте

28 октября 2024, 17:54

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько боестолкновений продолжается на фронте

Общее количество боевых столкновений оккупационных войск и Сил обороны Украины по состоянию на 16:00 понедельника достигло 92. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времевском направлениях», — сообщил Генштаб.

Так, на Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого. Силы обороны в общей сложности отразили 17 атак войск РФ на направлении. Другие — продолжаются. 

«Враг несет значительные потери в живой силе», — отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 10 атак из 29, 19 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток произошло 8 боевых столкновений, три из них продолжаются. На Купянском направлении продолжаются шесть боестолкновений, одна атака РФ отражена, на Времевском отражены шесть атак из восьми, два боестолкновения продолжаются.

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