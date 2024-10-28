У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки бойових зіткнень триває на фронті

Загальна кількість бойових зіткнень окупаційних військ та Сил оборони України станом на 16.00 понеділка досягла 92. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



«Основні зусилля окупанти й надалі прикладають на Покровському та Курахівському напрямках, де провели понад половину всіх атак на території України. Крім того, окупанти активно діють на Лиманському, Куп'янському та Времівському напрямах», — повідомив Генштаб.



Так, на Покровському напрямку з початку доби окупанти зробили вже 21 спробу потіснити українських захисників із позицій у районах Миролюбівки, Луча, Лісівки, Крутого Яру, Селідового та Вишневого. Сили оборони загалом відбили 17 атак військ РФ на напрямку. Інші — продовжуються.



«Ворог зазнає значних втрат у живій силі», — зазначили у Генштабі.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 10 атак з 29, 19 бойових зіткнень тривають.



На Лиманському напрямі з початку доби сталося 8 бойових зіткнень, три з них продовжуються. На Куп'янському напрямку тривають шість бойових зіткнень, одна атака РФ відбита, на Времівському відбито шість атак з восьми, два бойові зіткнення продовжуються.