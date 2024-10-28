Российская армия пересекла канал и продвинулась в Часов Яре – британская разведка

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Российские войска добились успехов в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Оккупанты, скорее всего, пересекли канал в южной части Часов Яра и приблизились к границам города. В центральной части района канала российские войска, вероятно, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточную часть Часов Яра. Однако, весьма вероятно, что в центральной и северной частях района канала, как и раньше, идут ожесточенные бои, а войска РФ не смогли закрепиться в этих районах.



С середины июля и до недавнего времени захватчики не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер ВСУ.

Напомним, что войска России сосредоточили усилия на Лиманском участке фронта, оккупанты давят с нескольких направлений.