В Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов — оппозиция заявила о фальсификациях

В Тбилиси (Грузия) проходит акция протеста против результатов парламентских выборов. Оппозиция выдвинула требование — назначить новые выборы в парламент, которые проведет международная избирательная администрация. Об этом пишет «Интефакс-Украина».



«Мы заявляем, что эти выборы нелегитимны, мы не войдем в этот парламент и отказываемся от депутатских мандатов. У нас очень конкретное требование — назначить новые парламентские выборы, которые проведет международная избирательная администрация», — заявил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе на акции.



Он отметил, что оппозиция не намерена вступать с властями ни в какие переговоры.



Акция лидеров и сторонников грузинской оппозиции проходит перед зданием парламента в Тбилиси.



Участники проходящей в Тбилиси на проспекте Руставели акции протеста в понедельник вечером освистали прибывшего в грузинскую столицу с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Появление на проспекте Руставели кортеж венгерского премьера и членов прибывшей вместе с ним делегации, которые направлялись в гостиницу, вызвало недовольство у протестующих.



Протест сопровождался свистом и выкриками в адрес Орбана.



Как сообщалось, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых объявлена правящая партия «Грузинская мечта», набравшая, по данным ЦИК, 54,08% голосов.



Четыре оппозиционные партии в сумме набрали 37,33% голосов. Они отказались признать эти результаты.