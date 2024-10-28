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У Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів — опозиція заявила про фальсифікації

28 жовтня 2024, 19:40

У Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів — опозиція заявила про фальсифікації

У Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів — опозиція заявила про фальсифікації

У Тбілісі (Грузія) відбувається акція протесту проти результатів парламентських виборів. Опозиція висунула вимогу призначити нові вибори до парламенту, які проведе міжнародна виборча адміністрація. Про це пише «Інтефакс-Україна».

«Ми заявляємо, що ці вибори є нелегітимними, ми не увійдемо до цього парламенту і відмовляємося від депутатських мандатів. Ми маємо дуже конкретну вимогу — призначити нові парламентські вибори, які проведе міжнародна виборча адміністрація», — заявив один із лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе на акції.

Він зазначив, що опозиція не має наміру вступати з владою в жодні переговори.

Акція лідерів та прихильників грузинської опозиції проходить перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Учасники акції, що проходить у Тбілісі на проспекті Руставелі, в понеділок увечері освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прибув до грузинської столиці з візитом.

Поява на проспекті Руставелі ескорту угорського прем'єра та членів делегації, яка прибула разом із ним, і прямували до готелю, викликала невдоволення у протестувальників.

Протест супроводжувався свистом та вигуками на адресу Орбана.

Як повідомлялося, 26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, переможцем яких оголошено керівну партію «Грузинська мрія», яка набрала, за даними ЦВК, 54,08% голосів.

Чотири опозиційні партії у сумі набрали 37,33% голосів. Вони відмовилися визнати ці результати.

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