Украина призвала правящую партию Грузии не использовать кадры с последствиями российских обстрелов для пиара

Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением рекламной кампании партии «Грузинская мечта». Речь идет о рекламных баннерах в Грузии от ведущей партии правительства.



На них политсила использовала фотографии украинских городов, в частности Мариуполя, пострадавших от российских обстрелов. Таким образом в партии, вероятно намекают, что такое же может произойти и с грузинскими городами, если у власти будет стоять другая политическая сила.



МИД Украины пишет, что считает «недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества».



«Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии», — отметили в МИД Украины.



МИД призвал правительство Грузии, партию власти «Грузинская мечта» и все заинтересованные стороны «воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии».



Также в ведомстве выразили надежду, что парламентские выборы в Грузии «пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО».