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Войска РФ атаковали бригаду «скорой помощи» в Херсонской области, погиб медик

28 октября 2024, 22:35

Войска РФ атаковали бригаду «скорой помощи» в Херсонской области, погиб медик

Российские военные атаковали с беспилотника жителей Антоновки Херсонской области и бригаду «скорой помощи». В результате чего погиб 64-летний врач, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Российская армия атаковала с беспилотника жителей Антоновки и прибывшую по вызову бригаду "экстренки". К сожалению, в результате взрыва смертельные ранения получил врач "скорой". 64-летний мужчина погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в Telegram.

Кроме того, ранены еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также Прокудин сообщил, что из-за атаки российского дрона пострадала 52-летняя женщина. У нее — взрывная травма. В настоящее время врачи ее дообследуют.

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