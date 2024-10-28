Удар РФ по Харькову: что известно

Вооруженные силы РФ нанесли удар по центру Харькова вечером 28 октября. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.



«На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Терехов в своем Telegram-канале.



Известно о шести пострадавших.



«Повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших. Осмотр места попадания продолжается. Информация обновляется», — сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.