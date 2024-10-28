Війська РФ атакували бригаду «швидкої допомоги» у Херсонській області, загинув медик

Російські військові атакували з безпілотника мешканців Антонівки Херсонської області та бригаду «швидкої допомоги». Внаслідок чого загинув 64-річний лікар, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.



«Російська армія атакувала з безпілотника жителів Антонівки та бригаду "екстренки", яка прибула на виклик. На жаль, внаслідок вибуху смертельні поранення отримав лікар "швидкої". 64-річний чоловік загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — написав він у Telegram.



Крім того, поранено ще двох чоловіків, 52 років, а також фельдшера. Їх доправили до лікарні у тяжкому стані.



Також Прокудін повідомив, що через атаку російського дрона постраждала 52-річна жінка. У неї вибухова травма. Наразі лікарі її дообстежують.