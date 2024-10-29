Российские оккупанты за сутки обстреляли четыре района Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Известно, что четыре района попали под удар, в результате атак есть повреждения жилых домов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Волновахский район. В Максимовке Угледарской громады повреждены админздание и 3 дома.



Покровский район. В Кураховке повреждено админздание и 2 дома; в Дачном — 5 домов; в Успеновке — 1 дом; в Трудовом — все дома. В Мирнограде погиб человек, поврежден дом.



Краматорский район. В Константиновской громаде повреждены 5 домов в Стенках и 1 в Веролюбовке.



Бахмутский район. В Северске повреждена двухэтажка и 2 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки, 2 промышленных здания и 2 хозяйственные постройки.



Ранее мы писали, что 29 октября российские войска атаковали Херсон, убив 62-летнего мужчину.