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Російські окупанти за добу обстріляли чотири райони Донеччини

29 жовтня 2024, 10:59

Російські окупанти за добу обстріляли чотири райони Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські військові 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо, що чотири райони потрапили під удар, внаслідок атак є пошкодження житлових будинків. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і 3 будинки.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю і 2 будинки; у Дачному — 5 будинків; в Успенівці — 1 будинок; у Трудовому — всі будинки. У Мирнограді загинула людина, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджено 5 будинків у Стінках і 1 у Віролюбівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено двоповерхівку і 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 господарчі споруди.

Раніше ми писали, що 29 жовтня російські війська атакували Херсон, вбивши 62-річного чоловіка.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна

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