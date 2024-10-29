Российские войска обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина

Сегодня, ориентировочно в 08:45, российские войска атаковали Херсон, убив 62-летнего мужчину. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Отмечается, что мужчина находился во дворе и получил ранения несовместимые с жизнью.



«Мои соболезнования родным погибшего. Предварительно, есть еще пострадавшие. Информация уточняется», — добавил глава Херсонской ОВА.



Напомним, россияне атаковали авто у Гавриловки, погибли две женщины.