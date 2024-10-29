В Луганске на месте взрывов была воинская часть — Лысогор

Предположительно, в Луганске «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625. Карта Око-Гора/Telegram

В районе взрывов в оккупированном Луганске была законсервированная воинская часть. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения», — добавил он.

Также в сети появилось видео, на котором местные жители находят разорвавшиеся боеприпасы к БМП-1

В свою очередь, военно-аналитический телеграм-канал «Око-Гора» сообщает, что в Луганске «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625.

Напомним, утром во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщали о детонации. Дым от взрывов был виден из разных районов города.