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В Луганске на месте взрывов была воинская часть — Лысогор

29 октября 2024, 11:58

В Луганске на месте взрывов была воинская часть — Лысогор

Предположительно, в Луганске «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625. Карта Око-Гора/Telegram Предположительно, в Луганске «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625. Карта Око-Гора/Telegram

В районе взрывов в оккупированном Луганске была законсервированная воинская часть. Об этом сегодня сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. 

«Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения», — добавил он.

Также в сети появилось видео, на котором местные жители находят разорвавшиеся боеприпасы к БМП-1

В свою очередь, военно-аналитический телеграм-канал «Око-Гора» сообщает, что в Луганске «прилетело» в районе хранилища бронетанковой техники воинской части А-0625, или же по самой в/ч А-0625.

Напомним, утром во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщали о детонации. Дым от взрывов был виден из разных районов города.

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