У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор

Імовірно, у Луганську «прилетіло» в районі сховища бронетанкової техніки військової частини А-0625, або ж по самій в/ч А-0625. Карта Око-Гору/Telegram

У районі вибухів в окупованому Луганську було законсервовано військову частину. Про це сьогодні повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Ймовірно, саме там зберігали боєприпаси, щоб постачати їх на лінію розмежування», — додав він.

Також у мережі з'явилося відео, на якому місцеві жителі знаходять боєприпаси до БМП-1.

У свою чергу, військово-аналітичний телеграм-канал «Око-Гора» повідомляє, що в Луганську «прилетіло» в районі сховища бронетанкової техніки військової частини А-0625, або ж по самій в/ч А-0625.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 29 жовтня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про детонацію. Дим від вибухів було видно з різних районів міста.