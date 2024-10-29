Россияне обстреляли Алексеево-Дружковку: пострадали 4 человека, среди них — дети

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Российские оккупанты 29 октября атаковали поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области. Ранения получили четверо людей, среди них — двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Средство поражения попало по жилому кварталу. В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар. Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей — полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что у пострадавших диагностированы осколочные ранения, ушибы и ссадины.



Кроме того, повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливают правоохранительные органы.



Ранее «Новости Донбасса» уже сообщали о российской атаке.



Напомним, оккупационная армия РФ во вторник, 29 октября, ударила по Славянску Донецкой области.