Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку: постраждали 4 людини, серед них — діти

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Російські окупанти 29 жовтня атакували селище Олексієво-Дружківка Донецької області. Поранення отримали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Засіб ураження поцілив по житловому кварталу. Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що у постраждалих діагностовано осколкові поранення, забої і садна.



Крім того, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюють правоохоронці.



Раніше «Новини Донбасу» вже повідомляли про російську атаку.



Нагадаємо, окупаційна армія РФ у вівторок, 29 жовтня, вдарила по Слов'янську Донецької області.