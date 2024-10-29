Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку: постраждали 4 людини, серед них — діти

Російські окупанти 29 жовтня атакували селище Олексієво-Дружківка Донецької області. Поранення отримали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
«Засіб ураження поцілив по житловому кварталу. Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа. Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що у постраждалих діагностовано осколкові поранення, забої і садна.
Крім того, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюють правоохоронці.
Раніше «Новини Донбасу» вже повідомляли про російську атаку.
Нагадаємо, окупаційна армія РФ у вівторок, 29 жовтня, вдарила по Слов'янську Донецької області.
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