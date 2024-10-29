В России отправят на войну в Украину больных заключенных с гепатитом — ГУР

Россияне отправляют больных с гепатитом на войну в Украину. Фото: ГУР

В России решили сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом «В» и «С», и отправить на войну против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Головного управления разведки.



«Соответствующий приказ министра обороны России Белоусова №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит С из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу. Для комплектования подразделений из больных гепатитом зеков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как «контингент «С», — говорится в сообщении.



Сообщается, что перед отправкой на фронт заключенным с гепатитом в колониях должны формально прививаться против гепатита «В» и проводить курс терапии для гепатита «С». В российских тюрьмах и следственных изоляторах центрального военного округа около 10 тысяч осужденных имеют гепатит, из которых только 15% добровольно согласились воевать.



Россияне сформируют четыре штурмовые роты и две роты резерва из оккупантов, которые больны га гепатит, в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ соответственно).



Ранее мы писали, что в России объявлен осенний призыв с 1 октября по 31 декабря. Призванные в армию РФ, будут находиться на военной службе один год. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.