У Росії відправлять на війну до України хворих ув`язнених з гепатитом — ГУР

У Росії вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит «В» та «С», і відправити на війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
«Відповідний наказ міністра оборони Росії Білоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С з переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу. Для комплектування підрозділів з хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як «контингент С», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що перед відправкою на фронт ув'язненим з гепатитом у колоніях мають формально щепитися проти гепатиту «В» та проводити курс терапії для гепатиту «С». У російських в'язницях та слідчих ізоляторах центрального військового округу близько 10 тисяч засуджених мають гепатит, з яких лише 15% добровільно погодились воювати.
Росіяни сформують чотири штурмові роти і дві роти резерву з окупантів, які хворі на гепатит, у складі 1435-го і 1437-го мотострілкових полків (27-й і 15-й мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно).
Раніше ми писали, що в Росії оголошено осінній заклик з 1 жовтня до 31 грудня. Покликані до армії РФ, будуть перебувати на військовій службі один рік. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.
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