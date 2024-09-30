Россия до конца года призовет на военную службу 133 тысячи человек

В России объявлен осенний призыв с 1 октября по 31 декабря. Призванные в армию РФ, будут находиться на военной службе один год. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



С 15 октября призывников начнут оправлять в «пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации».



На военную службу планируют призвать 133 тысячи человек.



Призыв объявлен также на оккупированных территориях Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч. Своим указом он постановил, что теперь российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих.



Москве необходима мобилизация, считают редактор немецкого издания BILD Жанна Плауманн и военный обозреватель Юлиан Рёпке. По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.