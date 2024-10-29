Диверсию в Сибири организовало ГУР Минобороны Украины

В сибирском городе Мегион (РФ) произошел пожар в здании местной администрации. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны во вторник, 29 октября.

«28 октября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа сгорело здание местной администрации. В выбитые три окна первого этажа мэрии залили напалм и подожгли, после чего на горячую линию ФСБ поступил звонок с сообщением о заминировании в здании», — рассказал источник «Укринформ»..

Утверждается, что пока выясняли, действительно ли в здании есть взрывчатка, пожарные ждали разрешение на работу. Огонь тем временем охватывал еще большую площадь.

«Пламя полностью уничтожило канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений. Когда внимание и ресурсы специальных и спасательных служб города Мегион были прикованы к ликвидации пожара в мэрии, напалм уже был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой парковке», — проинформировали в ГУР.

По данным источника в военной разведке, в результате второго пожара было уничтожено по меньшей мере пять полицейских автомобилей.