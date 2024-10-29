Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Диверсію у Сибіру організувало ГУР Міноборони України

29 жовтня 2024, 15:42

Диверсію у Сибіру організувало ГУР Міноборони України

У сибірському місті Мегіон (РФ) сталася пожежа у будівлі місцевої адміністрації. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони у вівторок, 29 жовтня.

«28 жовтня 2024 року внаслідок успішної операції ГУР МО України у місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм і підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок із повідомленням про замінування у будівлі», — розповіло джерело «Укрінформ».

Стверджується, що поки з'ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники чекали на дозвіл на роботу. Вогонь тим часом охоплював ще більшу площу.

«Полум'я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та кілька інших приміщень. Коли увагу і ресурси спеціальних і рятувальних служб міста Мегіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на парковці, що охороняється», — поінформували в ГУР.

За даними джерела у військовій розвідці, внаслідок другої пожежі було знищено щонайменше п'ять поліцейських автомобілів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Пожежа Сибір

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:38
У «ЛНР» росіяни змушують дітей робити окопні свічки окупантам
14:59
У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
11:58
У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
10:30
У Луганську вранці пролунали вибухи: ймовірно, горить склад боєприпасів
08:15
Біля п'яти населених пунктів Донецької області відзначено просування військ РФ — DeepState
23:00
Головне за день: ЗМІ показали мирний план Трампа. Обстріл Харкова та Херсона
18:30
Пушилін звільнив керівника своєї «адміністрації»
16:56
Вдова загиблого військового з «ДНР» втекла з фронту до Москви: її оголосили в розшук
15:55
У Макіївці пенсіонер наклав на себе руки через політичні розбіжності із сином, який служить у ЗСУ
15:49
Працівникам заводу на окупованій Луганщині заборгували 12 мільйонів гривень
12:30
Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську
11:27
Мешканці мікрорайону в окупованому Маріуполі залишились без житла
10:13
Масово завозять жителів РФ: на Донбасі окуповані території почали готувати до виборів в Держдуму – ОВА
08:10
Війська РФ окупували Гірник на Донеччині і просунулися біля низки населених пунктів
22:15
Головне за день: РФ окупувала селище у Запорізькій області. Коли вибори в Україні?
12:50
ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою
22:00
Пушилін показав, як проїхав в Українськ повз ряд прифронтових міст, але евакуювати людей звідти — не може
21:54
«ДНР» заявила про поранення 5 дівчаток в окупованій Горлівці
15:54
«ДНР» заявила про поранення трьох мешканок Горлівки через обстріли
00:06
Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона
усі новини
15:55
Українська армія зупинила просування військ Росії на Торецькому напрямку – ЗСУ
15:46
Норвегія виділить майже 120 млн євро на ППО для України
15:42
Диверсію у Сибіру організувало ГУР Міноборони України
15:38
У «ЛНР» росіяни змушують дітей робити окопні свічки окупантам
15:15
РФ атакувала Одеську область ракетами, загинув чоловік
15:13
У Росії відправлять на війну до України хворих ув`язнених з гепатитом — ГУР
14:59
У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
14:48
Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт
14:15
У Бєлгородській області РФ двоє чоловіків підірвалися на мінах
13:58
Пам'ятник «солдату НАТО» з'явився у Росії
13:55
Затримано помічника голови Подільського ТЦК за хабар від ухилянта
13:36
Рада продовжила на 90 днів военний стан та загальну мобілізацію
13:15
Запуск одруження в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій
12:49
Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку: постраждали 4 людини, серед них — діти
12:25
Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар
11:58
У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
11:40
У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 30 жовтня — Кличко
11:20
Війська РФ вдарили по околицям Слов'янська: над містом піднявся густий дим
10:59
Російські окупанти за добу обстріляли чотири райони Донеччини
10:45
ППО України збила 26 із 48 російських БпЛА
усі новини
ВІДЕО
Покровськ. Фото: соцмережі У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
29 жовтня, 14:59
Шлюб в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій. Фото: кадр із відео Запуск одруження в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій
29 жовтня, 13:15
Дрон Mavic перетворив висадку росіян у Селидовому на жах. Фото: кадр із відео Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар
29 жовтня, 12:25
Імовірно, у Луганську «прилетіло» в районі сховища бронетанкової техніки військової частини А-0625, або ж по самій в/ч А-0625. Карта Око-Гору/Telegram У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
29 жовтня, 11:58
В окупованому Луганську імовірно горить склад боєприпасів. Фото: соцмережі У Луганську вранці пролунали вибухи: ймовірно, горить склад боєприпасів
29 жовтня, 10:30
Знищена російська бронетехніка на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку: знищені танки, ББМ та рідкісна машина «Термінатор»
28 жовтня, 12:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір