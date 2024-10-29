Диверсію у Сибіру організувало ГУР Міноборони України

У сибірському місті Мегіон (РФ) сталася пожежа у будівлі місцевої адміністрації. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони у вівторок, 29 жовтня.

«28 жовтня 2024 року внаслідок успішної операції ГУР МО України у місті Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації. У вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм і підпалили, після чого на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок із повідомленням про замінування у будівлі», — розповіло джерело «Укрінформ».

Стверджується, що поки з'ясовували, чи справді в будівлі є вибухівка, пожежники чекали на дозвіл на роботу. Вогонь тим часом охоплював ще більшу площу.

«Полум'я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та кілька інших приміщень. Коли увагу і ресурси спеціальних і рятувальних служб міста Мегіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на парковці, що охороняється», — поінформували в ГУР.

За даними джерела у військовій розвідці, внаслідок другої пожежі було знищено щонайменше п'ять поліцейських автомобілів.