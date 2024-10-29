Украинская армия остановила продвижение войск России на Торецком направлении – ВСУ

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

ВСУ остановили продвижение российских оккупантов на Торецком направлении. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, ситуация в Торецке сложная, но контролируемая.



«Мы остановили продвижение врага. Сейчас они не двигаются, несмотря на постоянные штурмы наших позиций. Мы не даем им сдвинуться, уж очень долгое время они не продвигаются», – рассказала Бобовникова.

Напомним, что ВСУ отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении, уничтожены танки, ББМ и редкая машина «Терминатор».