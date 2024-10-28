ВСУ отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении: уничтожены танки, ББМ и редкая машина «Терминатор»

Уничтоженная российская бронетехника на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Россияне количеством пытаются прорвать оборону 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.



В этот раз на штурм украинских позиций выехали 13 бронемашин с пехотой, четыре танка, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и четыре мотоцикла.



В ходе боя десантники уничтожили девять бронемашин, два танка, БМПТ «Терминатор» и четыре мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены.



Для уничтожения захватчиков ВСУ использовали артиллерию, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы и мины.

Напомним, что командование армии РФ из-за больших потерь бросает на штурмы раненых солдат под городом Лиман Донецкой области.