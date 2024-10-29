Українська армія зупинила просування військ Росії на Торецькому напрямку – ЗСУ

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

ЗСУ зупинили просування російських окупантів на Торецькому напрямку. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, ситуація у Торецьку складна, але контрольована.



«Ми зупинили просування ворога. Нині вони не рухаються, попри постійні штурми наших позицій. Ми не даємо їм зрушити, дуже довгий час вони не просуваються», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку, знищені танки, ББМ та рідкісна машина «Термінатор».