В Славянске загорелся частный дом: огонь его полностью уничтожил, спасатели нашли тело мужчины

Пожар в частном доме в Славянске. Фото: ГСЧС

В городе Славянск Донецкой области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Огонь полностью уничтожил дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.



Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.



Спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что пожар произошел ночью 29 октября.



Спасатели потушили огонь до 02:00. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Напомним, что 3 сентября в городе Краматорск на Донетчине произошел масштабный пожар в пятиэтажке, горела вся крыша дома.