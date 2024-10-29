В Славянске загорелся частный дом: огонь его полностью уничтожил, спасатели нашли тело мужчины

В городе Славянск Донецкой области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Огонь полностью уничтожил дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.
Спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что пожар произошел ночью 29 октября.
Спасатели потушили огонь до 02:00. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Напомним, что 3 сентября в городе Краматорск на Донетчине произошел масштабный пожар в пятиэтажке, горела вся крыша дома.