У Слов'янську загорівся приватний будинок: вогонь його повністю знищив, рятувальники знайшли тіло чоловіка

Пожежа у приватному будинку у Слов'янську. Фото: ДСНС

У місті Слов'янськ Донецької області загорівся приватний будинок. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Вогонь повністю знищив будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.



Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють спеціалісти.



Спікер ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що пожежа сталася вночі 29 жовтня.



Рятувальники загасили вогонь до 02:00. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 3 вересня у місті Краматорськ на Донеччині сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці, горів увесь дах будинку.