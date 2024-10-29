Украина хочет получить от США крылатые ракеты Tomahawk: их дальность более 2400 километров – СМИ

Ракета Tomahawk. Фото: Raytheon

В одной из частей «плана победы», которая не была обнародована, президент Украины Владимир Зеленский предложил «пакет неядерного сдерживания». Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Так, Украина хочет получить ракеты Tomahawk. Однако, по словам американского высокопоставленного чиновника, это абсолютно неосуществимый запрос.

Крылатая ракета Tomahawk имеет радиус действия более 2400 километров. Это более чем в семь раз превышает радиус действия ракет ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты направили лишь ограниченное количество ракет ATACMS.

Напомним, что СМИ стал известен план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.