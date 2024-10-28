СМИ стал известен план Трампа по Украине

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по разрешению конфликта на территории Украины может стать обновлённой версией Минских соглашений, с введением механизмов принуждения и санкциями за их несоблюдение, сообщает британское издание Financial Times.

Согласно планам его команды, конфликт может быть урегулирован созданием автономных зон и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. Европейским странам предложено взять на себя роль гарантов и «надзирателей» мирного процесса, тогда как участие США и НАТО будет минимальным.

«План, как отметил один из давних консультантов Трампа, может быть переосмыслением предыдущих Минских соглашений. На этот раз будут внедрены механизмы принуждения и последствия за несоблюдение. Контроль обязан осуществляться европейскими войсками, а не НАТО или миротворческими силами ООН», — утверждает издание, ссылаясь на слова консультанта Трампа.

Кроме того, консультант подчеркнул, что США будут добиваться того, чтобы американцы не участвовали в этом процессе, а Европейский союз взял на себя финансовую ответственность.

Первоначальный протокол был подписан в Минске в сентябре 2014 года. Комплекс мер под названием Минск-2, предполагающий реализацию минских соглашений, был принят 12 февраля 2015 года.