Україна хоче отримати від США крилаті ракети Tomahawk: їхня дальність понад 2400 кілометрів – ЗМІ

Ракета Tomahawk. Фото: Raytheon

В одній із частин «плану перемоги», яку не було оприлюднено, президент України Володимир Зеленський запропонував «пакет неядерного стримування». Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на високопосадовця США.

Так, Україна хоче одержати ракети Tomahawk. Однак, за словами американського високопосадовця, це абсолютно нездійсненний запит.

Крилата ракета Tomahawk має радіус дії понад 2400 кілометрів. Це більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракет ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати направили лише обмежену кількість ракет ATACMS.

Нагадаємо, що ЗМІ став відомий план кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.