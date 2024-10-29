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Важный узел на юге: ВСУ проводят стабилизационную операцию на границе Донецкой и Запорожской областей

29 октября 2024, 21:12

Важный узел на юге: ВСУ проводят стабилизационную операцию на границе Донецкой и Запорожской областей

Ситуация возле Левадного. Фото: карта DeepState Ситуация возле Левадного. Фото: карта DeepState

У российских войск нет больших продвижений на юге Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, лишь несколько дней назад россияне, используя постоянные штурмовые действия, имели частичный успех и вклинились на небольшое расстояние на глубину взводного опорного пункта вблизи села Левадное.

«И сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, проводят стабилизационные действия, чтобы выровнять положение. Село Левадное – это путь к поселку Великая Новоселка. Там такой важный узел есть на юге Донецкой области. И фактически это уже граница с Днепропетровской областью. Поэтому Силы обороны Украины на этом направлении не пускают врага и не дают ему возможности продвигаться», – рассказал Волошин.

Село Левадное находится в Запорожской области рядом с административной границей Донетчины. Великая Новоселка – поселок в Донецкой области, который расположен рядом с административной границей Запорожья.

Напомним, что украинская армия остановила продвижение войск России на Торецком направлении.

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