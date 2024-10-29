Важливий вузол на півдні: ЗСУ проводять стабілізаційну операцію на кордоні Донецької та Запорізької областей

Ситуація біля Левадного. Фото: карта DeepState

Російські війська не мають великих просувань на півдні України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.



За його словами, лише кілька днів тому росіяни, використовуючи постійні штурмові дії, мали частковий успіх і вклинилися на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту поблизу села Левадне.



«І зараз Сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, проводять стабілізаційні дії, щоб вирівняти становище. Село Левадне – це шлях до селища Велика Новосілка. Там такий важливий вузол є на півдні Донецької області. І фактично це вже кордон із Дніпропетровською областю. Тому Сили оборони України на цьому напрямку не пускають ворога та не дають йому можливості просуватися», – розповів Волошин.



Село Левадне знаходиться у Запорізькій області поряд з адміністративним кордоном Донеччини. Велика Новосілка – селище в Донецькій області, яке розташоване поряд з адміністративним кордоном Запоріжжя.

Нагадаємо, що українська армія зупинила просування військ Росії на Торецькому напрямку.