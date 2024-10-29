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«Некоторые – подростки»: южнокорейская разведка рассказала новые подробности о солдатах КНДР в России

29 октября 2024, 21:44

«Некоторые – подростки»: южнокорейская разведка рассказала новые подробности о солдатах КНДР в России

29 октября Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что она получила разведывательные данные о передвижении войск КНДР в России. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По оценкам разведки, северокорейским солдатам, направленным в РФ, в основном около 20 лет, а некоторые – подростки.

Однако они уже прошли базовую боевую подготовку как «Штормовой корпус» – 11-й корпус армии Северной Кореи. Поэтому нельзя недооценивать их боевую способность.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных Северной Кореи в Курской области.

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