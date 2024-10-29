«Деякі – підлітки»: південнокорейська розвідка розповіла нові подробиці про солдатів КНДР у Росії

29 жовтня Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що отримала розвідувальні дані про пересування військ КНДР в Росії. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.



За оцінками розвідки, північнокорейським солдатам, направленим у РФ, переважно близько 20 років, а деякі – підлітки.



Однак вони вже пройшли базову бойову підготовку як «Штормовий корпус» – 11-й корпус армії Північної Кореї. Тому не можна недооцінювати їхню бойову здатність.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових Північної Кореї у Курській області.