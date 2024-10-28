Генсек НАТО подтвердил присутствие военных Северной Кореи в Курской области

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 28 октября подтвердил, что Северная Корея направила своих военнослужащих в РФ для участия в войне против Украины. Об этом он сказал на брифинге.
По его данным, северокорейские солдаты будут воевать в Курской области.
«Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — отметил он.
Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о ратификации договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР.
Кроме того, всего в РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР, до конца года их могут отправить в Украину.
Для этого в составе российской бригады формируется батальон из северокорейских солдат.
Кроме того, Буданов рассказал, что Российская Федерация готовит более 11 тысяч военных из Северной Кореи для войны в Украине. Сейчас они проходят подготовку, а к боевым действиям будут готовы в ноябре. Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР решила отправить на передовую в Украину 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.
Украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение. Отмечается, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморском крае РФ.
Также украинский генерал Кирилл Буданов рассказал, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России на днях.
Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 23 октября впервые официально подтвердил, что северокорейские солдаты прибыли на территорию Российской Федерации.
В Главном управлении разведки сообщили, что первые военнные КНДР прибыли под Курск.
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