«Приходится греться обогревателями»: в оккупированном Мариуполе новостройки россиян не получают отопление

Новостройки россиян в оккупированном Мариуполе. Фото: страница мэрии Мариуполя в Телеграм

В захваченном Мариуполе новостройки оккупантов не получают отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Оккупанты заявили, что уже большинство домов имеют отопление. Но горожане продолжают массово писать, что в квартирах холодно. Без тепла остаются даже разрекламированные новостройки россиян. В частности, в ЖК «Изумрудный» отопления так и нет. Люди пишут, что приходится греться кондиционерами или обогревателями.



«Ситуация с отоплением не лучше и в других районах города. Оккупанты сами признали, что даже после подачи тепла происходят порывы, из-за чего дома так и не получают тепла», – отметили в мэрии.

Напомним, что жители микрорайона в оккупированном Мариуполе остались без жилья.