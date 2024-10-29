«Доводиться грітися обігрівачами»: в окупованому Маріуполі новобудови росіян не отримують опалення

Новобудови росіян в окупованому Маріуполі. Фото: сторінка мерії Маріуполя у Телеграм

У захопленому Маріуполі новобудови окупантів не отримують опалення. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Окупанти заявили, що вже більшість будинків мають опалення. Але городяни продовжують масово писати, що у квартирах холодно. Без тепла залишаються навіть розрекламовані новобудови росіян. Зокрема, у ЖК «Ізумрудний» опалення так і немає. Люди пишуть, що доводиться грітися кондиціонерами чи обігрівачами.



«Ситуація з опаленням не краща і в інших районах міста. Окупанти самі визнали, що навіть після подачі тепла відбуваються пориви, через що будинки так і не отримують тепла», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, що мешканці мікрорайону в окупованому Маріуполі залишилися без житла.